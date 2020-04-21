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Komşuda bir bina karantinaya alındı

Yerköy ilçesinin sınır komşusu Çiçekdağı ilçesinde bir apartman korona virüsü nedeniyle karantinaya alındı.

21 Nisan 2020 Salı 00:13
Komşuda bir bina karantinaya alındı

YERKÖY ilçesinin sınır komşusu, bir birinin mahallesi konumundaki Kırşehir’in Çiçekdağ ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 2 katlı bina karantinaya alındı. Çiçekdağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezindeki Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binada yaşayan bir kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. Çiçekdağı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, binada testi pozitif olan hastayla temaslı kişilerin bulunması nedeniyle karantina uygulamasına karar verildi. Yapılan açıklamada, "Apartmana giriş ve çıkışların 14 gün süre ile kapatılarak bu binanın karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında apartmana girilip çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık ve emniyet tedbirlerinin azami derecede alınarak uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Karantina kararının ardından binaya giriş çıkışlar yasaklanarak, polis ve sağlık ekipleri tarafından bölgede tedbir alındı.

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