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KOCAELi BiRLiK OLDU

KOCAELİ’de faaliyet gösteren Yozgatlıların oluşturduğu 7 dernek, bir araya gelerek, ‘Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu' çatısı altında birlik oldu.

KOCAELi BiRLiK OLDU

KOCAELİ’de faaliyet gösteren Yozgatlıların oluşturduğu 7 dernek, bir araya gelerek, ‘Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu' çatısı altında birlik oldu.

13 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
KOCAELi BiRLiK OLDU

Federasyon bünyesinde bulunan 7 dernek ve 40 yönetim kurulu üyesi, ilk toplantısını yaptı. Toplantıya, Kocaeli'nde görev yapan daire müdürleri ile birlikte Tarım ve Köy İşleri eski Bakanı, Yozgat eski Milletvekili Lütfullah Kayalar da katıldı. Dernekleri Federasyon çatısı altında bir araya getiren Federasyonun Kurucu Başkanı Erol Akalın, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Akalın, ‘’Yozgatlılar, Kocaeli genelinde çok önemli bir nüfusa sahip. Ancak, önemli bir birlik ve beraberlik sağlayamadıkları için bir 'güç' olamamışlardı. Bizde dernek başkanlarımızla bir araya geldik. Daha kurumsal ve daha işlevi geniş bir çatı altında hizmet vermek istedik. Bu yüzden 40 yönetim kurulu üyemizle Kocaeli Yozgatlılar Federasyonunu kurduk. Doğduğumuz yerlerden; doyduğumuz yerlere gelen Bozok Diyarının çilekeş ve vatansever insanlarıyız. Biz, hem doğduğumuz yere; hem doyduğumuz yer olan Kocaeli'ne hizmet etmek istiyoruz. Bu yüzden birlik ve beraberlik içinde; birimiz derdi; hepimizin derdi düşüncesiyle çalışacağız; elimizden gelen hizmetin en güzelini yapmak için gece-gündüz gayret göstereceğiz" dedi.
DESTEK OLALIM
Yozgat eski Milletvekillerinden, Tarım ve Köy İşleri eski Bakanı Lütfullah Kayalar da yaptığı konuşmada, Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu'nun önemli hizmetlere imza atacağını inandığını söyledi. Kayalar, ‘’Birliğin ve başarının oluşması için bu yapılar çok önemlidir.  Birlik ve beraberlik içinde hareket edildiği taktirde yapılmayacak hiç bir şey yoktur. Bu gün Yozgatlılar, devletin çok önemli temsil yerlerinde vazifeler almaktadır. Bu biz Yozgatlılar için çok önemlidir. Tavsiyem şudur ki; derneğin içine asla siyaseti sokmayalım ama siyaset yapanlara da destek verelim. Bu bir dernek ve sivil toplum için olmaz ise olmaz kuraldır. Unutmayalım ki; bir olduğumuz takdirde; beraber hareket ettiğimiz taktirde; güç birliği oluşturduğumuz sürece; üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir şey yoktur’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
KOCAELİKocaeli Yozgatlılar FederasyonuLutfullah Kayalar
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