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KOBİ’lere destek paketi açıklandı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Bank, Kredi Garanti Fonu teminatlı olarak, 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11.5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden, cirosu 3 milyon liraya kadar olan firmaların yararlanabileceğini duyurdu.

28 Ekim 2020 Çarşamba 00:26
KOBİ’lere destek paketi açıklandı

KAMU bankaları, KOBİ’lere 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi'ni açıkladı. KGF teminatlı olarak, 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11,5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden, cirosu 3 milyon liraya kadar olan firmalar yararlanabilecek. 1 milyon liranın altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin liraya kadar limit açılan kredide, 1 milyon lira ile 3 milyon lira arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise, 100 bin lira olacak. Bu amaçla firmaların kredi limitinin en fazla yüzde 10’u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak, en az yüzde 90’lik kısmı ise, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 3. Kişilere ve Satıcılara Havale-EFT ve Kurumsal kart üzerinden ödenecek. Bu sayede yeni destek paketi ile işletmelerin maaş ve kira gibi temel giderleri karşılanmış olacak.

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KOBİ’lere Destek Paketi Açıklandı
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