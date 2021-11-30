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KOBİ istişaresi yapıldı

Yozgat’ta imalat sanayine yönelik yapılacak çalışmalarla ilgili ‘KOBİ istişare toplantısı’ yapıldı.

30 Kasım 2021 Salı 00:19
KOBİ istişaresi yapıldı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) İmalat Sanayinde Dönüşüm Birimi Yozgat Yatırım Destek Ofisi temsilcileri, KOSGEB yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda, bölgedeki imalat sanayine yönelik yapılacak çalışmaları istişare edildi. ORAN temsilcileri, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, KOSGEB Müdürü Mustafa Işık, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Erdoğan Öztürk, Sorgun İŞGEM Müdürü Salih Kocatepe ile bir araya gelip, görüş alışverişinde bulundu. •Rabia Şahin•

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