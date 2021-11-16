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KOBİ Haftası

Yozgat’ta, KOBİ’lerin ve girişimciliğin desteklenmesi amacıyla ‘Avrupa KOBİ’ haftası kutlanıyor.

16 Kasım 2021 Salı 00:50
KOBİ Haftası

 KOSGEB Yozgat Müdürü Mustafa Işık, KOSGEB Girişimcilik Desteğiyle işletmesini kurarak faaliyet gösteren Kadın Girişimciler ile birlikte Yozgat Valisi Ziya Polat’ı ziyaret etti. KOSGEB Müdürü Işık, yürütülen çalışmalar hakkında Vali Polat’a bilgi verdi. Işık, Avrupa Küçük İşletmeler Kanun'una dayanılarak Avrupa ülkeleri ile birlikte Ülkemizde de KOBİ'lerin ve girişimcilerin destek, girişimcilik profilinin yükseltilmek, gençleri girişimciliğe özendirmek amacıyla KOBİ Haftası etkinliklerinin yapıldığını bildirdi.

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