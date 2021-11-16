KOSGEB Yozgat Müdürü Mustafa Işık, KOSGEB Girişimcilik Desteğiyle işletmesini kurarak faaliyet gösteren Kadın Girişimciler ile birlikte Yozgat Valisi Ziya Polat’ı ziyaret etti. KOSGEB Müdürü Işık, yürütülen çalışmalar hakkında Vali Polat’a bilgi verdi. Işık, Avrupa Küçük İşletmeler Kanun'una dayanılarak Avrupa ülkeleri ile birlikte Ülkemizde de KOBİ'lerin ve girişimcilerin destek, girişimcilik profilinin yükseltilmek, gençleri girişimciliğe özendirmek amacıyla KOBİ Haftası etkinliklerinin yapıldığını bildirdi.