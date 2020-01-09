KIZLAR KAYASINA ULAŞIM

TÜRKİYE’nin en büyük 10 sulama barajı arasında yer alan Çekerek Barajı çevresinde belirlenen alanlarda lavanta, bal ormanı, spor tesisleri, turizm yatırımları gibi daha birçok konuda hazırlanan projeler hayata geçirilmek üzere düğmeye basıldı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, yeni projelerle ilgili çalışmaların devam ettiğini, Çekerek Irmağı üzerine kuracakları asma köprü ile Kızlar Kayasına geçişi sağlamayı planladıklarını söyledi. Başkan Çakır, Çekerek-Zile karayolunda, ilçeye 4 kilometre uzaklıkta, yola yaklaşık 400-500 metre içeride, ırmak kenarında, yüksek bir kayalık üzerinde bulunan Kızlar Kayasının Ceneviz döneminde yapıldığının tahmin edildiğini hatırlattı. Başkan Çakır, ‘Yozgat bölgesinin, 7 harikasından biri olarak gösterilen’ kızlar kayası ile tam karşısında yer alan mesire alanı Şato ile arasına asma köprü yapmak üzere proje hazırlıklarına başlandığını anlattı. Başkan Çakır, böylece bölgeyi turizme açmak istediklerine vurgu yaparak, ‘’Çok sivri bir kayanın üzerinde, toprak altından, 200 basamak merdivenle inilen bir yer olan Kızlar Kayasının içerisini de temizlettireceğiz. Toprak yüzeyinden, 3 metre aşağıda, kapısı bulunan bu alanın hemen ön kısmından geçen Çekerek ırmağı üzerine yapılacak asla köprü ilgi çekeceğini düşünüyoruz’’ dedi.

LAVANTA ADASI

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ilçede 2020 yılı itibariyle Lavanta Adası, Trüf Mantarı Ormanı, Millet Bahçesi ve Atık Su arıtma Tesisi projesi gibi birçok çalışmayı hayata geçireceklerini söyledi. Çekerek Barajı'nın Türkiye’nin en büyük 10 sulama barajı arasında yer aldığını anlatan Çakır, barajı en iyi şekilde değerlendirmek için çaba sarf ettiklerini belirtti. Çakır, barajdaki yarımada ve çevresindeki bin 500 dekarlık alanda lavanta adası çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, "Orman Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışma kapsamında bugüne kadar 100 bin lavantayı toprakla buluşturduk. Mart ayına kadar 60 bin lavantanın dikimini de gerçekleştireceğiz. Burasını bölgenin turizm merkezi haline getireceğiz" diye konuştu. Lavantanın görsel güzelliğinin yanında kozmetik sektöründe de önemli yeri olduğunu aktaran Çakır, "Kalkınmanın yerelden olmasını özellikle kadınların üretimde yer almasını istiyoruz. Bu sebeple lavanta sabunu, kremi, kolonyası, lavanta yağı üretimi yapacağız. Bunu bölgemizin kadınlarına öğretip ev ekonomilerine katkı sağlamalarını planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Çakır, yöre halkına daha fazla gelir sağlayacak projeler üzerinde çalışmalar yapıldığına değinerek, "Bal ormanları kurduk, arıcılığı teşvik ediyoruz. Bunun yanında trüf mantarı üretimi için çalışma başlatıldı. Biz alışılmış belediyecilik anlayışının dışına çıkmak istiyoruz. Türkiye'nin 2023 hedefleri çok büyük" dedi. Yerelde bu hedeflere katkı sağlamak için çalıştıklarını dile getiren Çakır, "İlçemizde gerçekleştireceğimiz projeler sadece Çekerek'in değil bölgenin kaderini etkileyecek. Bu projelerin hayata geçmesi, öncelikle Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın ilçemize ve Yozgat'ımıza verdiği önemin göstergesidir" sözlerine yer verdi.