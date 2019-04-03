Kızlar Gruplara hazırlanıyor

6-9 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan grup müsabakalarına hazırlanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor küçük kadın takımı Ankara’da gerçekleştirilecek olan grup müsabakalarında Gölbaşı Belediyespor, Turgutlu Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Antrenör Enis Atmaca, 6 Nisan tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan grup müsabakaları iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Grup müsabakalarında hedeflerinin grup birinciliği olduğunu vurgulayan Atmaca, ‘’Müsabakalarda rakiplerimizi yenerek bir üst tura çıkmak istiyoruz. Çok iyi bir takımımız var ve bunu başarabilecek güçteyiz’’ dedi.