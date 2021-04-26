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Kızılay ekipleri sahada

TÜRK Kızılay’ı Yozgat Şubesi Ramazan ayındaki etkinliklerini hız kesmeden sürdürüyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 00:18
Kızılay ekipleri sahada

Yozgat Genç Kızılay ekibi, Ramazan sevincine ortak olmak amacıyla iftar öncesi hane ziyaretlerinde bulunup, iftarlık Hurma ikramında bulundu. Boğazlıyan İlçesinde Ceza İnfaz Kurumunda mahkûmlara verilecek iftar yemeği menülerinin tatlıları Kızılay Yozgat Şube Başkanlığı tarafından karşılandı. Türk Kızılay’ı Yozgat Şubesi Novada AVM ve Yozgat Yunus Market içerisindeki stantlar açarak, ‘Gıda Kolisi’ ve ‘Nakdi Bağış’ almaya yönelik etkinliğini sürdürüyor. Türk Kızılay’ı Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi. Afet dönemlerinin dışında da hayatın her anında 65 yaş üstü vatandaşların, ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını kaydeden İlker, Ramazan ayı boyunca da sosyal yardımların devam ettiğini anlattı.

Anahtar Kelimeler:
Kızılay Ekipleri Sahada
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