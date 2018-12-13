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Kızılay'a kan bağışı

SORGUN  Yunus Emre Ortaokulu öğretmenleri, Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına kan vererek destek oldu.  

Kızılay'a kan bağışı

SORGUN  Yunus Emre Ortaokulu öğretmenleri, Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına kan vererek destek oldu.  

13 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Kızılay'a kan bağışı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Yunus Emre Ortaokulu öğretmenlerinin bundan önce de düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdiklerini anımsattı. Ekinci, "Kan vermek bir vatandaşlık görevidir. Verilen her kanın bir hayat kurtaracağı bilincinden yola çıkarak, sağlık durumu uygun olan tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. Kızılay dostu bir okul olan Yunus Emre Ortaokulunda görevli öğretmen arkadaşlarımız da vatandaşlara örnek olarak toplu şekilde ikinci kez kan veriyor. Örnek davranışlarından dolayı bütün öğretmenlerimizi kutluyorum" dedi. 

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