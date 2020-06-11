Kızılay 152 Yaşında

KURULUŞUNUN 152’inci yıldönümünü kutlayan Kızılay, Yozgat’ta yaptığı faaliyetlerle dikkat çekiyor. Kızılay Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, korona virüs sürecinde ve Ramazan ayında Şube olarak yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi. İlker, ülke genelinde bütün Şubeleri, üyeleri ve gönüllüleriyle birlikte seferber olan Kızılay’ın Yozgat Valiliği koordinesinde görev yerini aldığını, Kredi Yurtlar Kurumunda öğrenci yurdunda karantinada kalması gereken misafirlere 7 gün boyunca günde 3 öğün yemeklerini Şube imkanlarıyla karşıladıklarını bildirdi. İlker, ‘’Korana Virüs süreci faaliyetlerimiz kapsamında Ramazan ayı öncesinde evlerinden çıkamayan vatandaşlarımıza 90 gıda kolisi, 90 hijyen kolisi ve 2 bin 500 el dezenfektanı, hijyen malzemesi ve eğitici broşürlerimizin dağıtımını Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz ve gönüllülerimizle gerçekleştirdik’’ dedi.

Şube Başkanı Ekrem İlker, Ramazan ayı içerisinde Yozgat Merkez ve Şube ve temsilciliği olmayan 11 İlçede, bin 515 Gıda Kolisi dağıtımı yaptıklarını, bu kolilerin toplam maddi değerinin 215 bin 725 lira olduğunu bildirdi. İlker, ‘’Vekaletle kesilen Kurbanlarımızın etlerinden oluşan bin 416 adet 800 gram Kuşbaşı konservelerimizi 708 kişiye ulaştırdık.

Kek, kraker, çikolata, bisküviden oluşan 100 adet Çocuk Gıda Kolisini de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Yine Ramazan Ayı içerisinde İlimizde birçok ihtiyaç sahibine nakdi yardımlarımızla destek olduk. Toplamda bin 527 kişiye kişi başı 400 lira olmak üzere toplamda 601 bin 555 lira nakdi yardım yaptık. Korona virüs sürecinde evinden çıkamayan 65 yaş üstü 72 kişiye Gıda Kolisi yardımı ulaştırdık. Ayrıca 150 kişiye 100 liralık Gıda Kartını yine ihtiyaç sahibi 150 aileye ulaştırdık. Ramazan Bayramında üye ve gönüllülerimizle birlikte Yozgat Şehitliğimizi ziyaret ettik, Kuran okuduk dua ettik ve Şehitlik ziyaretine gelen vatandaşlarımıza maske dağıtımı yaptık. Bayram içerisinde ve Bayram sonrasında esnafımıza ve halkımıza toplam 14 bin maske dağıtımı yaptık’’ diye konuştu.