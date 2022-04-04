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Kitap okuma şöleni

Yozgat Bozok Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 58. Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlanma devam ediyor.

04 Nisan 2022 Pazartesi 00:55
Kitap okuma şöleni

Üniversite Merkez Kütüphanesi Teras Salonunda gerçekleştirilen ‘Kitap Okuma Şöleni’ne AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, Rektör Vekili Profesör Dr. Yücel Güney, Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Şenol Akın, Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Profesör Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı İbrahim Önal, daire müdürleri çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenciler katıldı. ‘Kitap Okuma Şöleni’nde etkinliğine katılanlara okuma sevgisini aşılamak ve farkındalık kazandırmak amacıyla 30 dakika kitap okudu. Ardından Eğitim Fakültesi öğrencilerinden Beyza Günel ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Betül Balin tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Programın devamında etkinliğe katılan öğrenciler arasında kura ile çekiliş yapıldı ve protokol tarafından hediye takdimi gerçekleştirildi.

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