Kitap okuma etkinliği

Yaklaşık bir yıldır düzenli olarak ‘Kitap Sizden Çay Bizden’ etkinliği kapsamında kitap okuma günleri düzenleyen Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, bu etkinliklerle kitap okumaya yönelik bir farkındalık oluşturup, gençlere okuma kültürünü kazandırmaya çalışıldığını söyledi. Uğuz, ‘’Günümüzde teknolojinin hayatımıza girmesi ile artık gençler çok fazla okumuyor ve zamanının büyük bölümünü sosyal ağlar üzerinde geçiriyor. Bu etkinliklerle bir nebzede olsa sosyal ağlardan uzaklaşıp gençlerle birlikte kitap okumayı hedefliyoruz. Yaptığımız etkinlikler tüm kitap okumayan ve kitaptan uzak olan herkese teşvik olur. Bundan sonra kitap okuma günlerimiz devam edecektir. KOP Millet Kıraathanesini ilçemize kazandıran ve bugün bizleri okulda misafir eden Okul müdürümüz Ömer Kahramanoğlu ve Yusuf Ünal'a çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.