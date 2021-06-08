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Kitap Bağışı kampanyası

Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Ceza İnfaz Kurumları tarafından düzenlenen ‘Bir Kitap Bir Umut’ kampanyasına kitap bağışı ile destek verdi.

08 Haziran 2021 Salı 00:03
Kitap Bağışı kampanyası

Ceza İnfaz Kurumlarında kurulacak kütüphaneler için 31 Mayıs 2021 günü ülke genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak tarafından ‘Bir Kitap Bir Umut’ adlı kampanya başlatıldı. Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanlarının tedarik ettiği 100 kitap bağış standına teslim edildi. Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Çeri, Denetimli Serbestlik Şefi Erkan Aksoy, Kurum Öğretmeni Nesrin Özer tarafından Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri Şahin Turan ve İbrahim Karabay’ın da katılımlarıyla Yozgat Adliyesi kitap bağış standı ziyaret edildi, kitapların teslimi yapıldı. Kitap bağışının ilerleyen günlerde devam edeceği, diğer kurum ve kuruluşlara da örnek olmasının amaçlandığının altı çizildi. 

Anahtar Kelimeler:
Kitap Bağışı Kampanyası
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