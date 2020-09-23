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KIŞLIK BAKIM UYARISI

YOZGAT Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi İhsan Salman, yaklaşan soğuk kış aylarında karşılaşılabilecekleri risklere karşı araçların bazı bakımlarının zamanında yapılması gerektiğini hatırlattı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 00:43
KIŞLIK BAKIM UYARISI

Salman, ‘’Soğuk, sisli, yağmurlu ve karlı havalarda araç kullanımı her zamankinden daha riskli olduğundan araçların da buna göre hazırlanması gerekiyor. Motorun sağlıklı çalışabilmesi için soğutma suyuna antifriz konulmalı. Antifriz miktarının azalmaması için her zaman için özel sıvılar kullanılmalı’’ dedi.  Salman, araçlara özel sıvılar yerine su kullanmak, sudan kaynaklı kireçlenmelere, kireçlenmeler de su kaçaklarına ve hararet problemine yol açtığını anlattı. Salman, ‘’Kışa girerken özellikle dikkat edilmesi gereken yer motor soğutma suyunun antifriz miktarı. Motordaki su miktarı doğru ayarlanmazsa motor suyu donar ve motor bloğuna zarar verir.  Özellikle LPG’li araçlarda motorun sabahları çalışması zorlaşacağından akü kontrol edilmeli. Yeterli değilse yenisi ile değiştirilmeli. Seyir güvenliği için silecek lastikleri ve silecek suyu da gözden geçirilmeli. Silecek suyunu mutlaka donmayan cinsten seçmelisiniz.!’’ diye konuştu. Salman, sürüş güvenliğinin bozulmaması için mutlaka kışlık lastiklerinin de taktırılması gerektiğini kaydetti. Salman, ‘’Aracımız karlı ve soğuk havalarda yola daha iyi tutunabilsin. Kış seyahatlerinde aracın lastik çapına uygun zincir bulundurulmalı. Mevsim şartlarının ağır olduğu ilimizde arabada bir buz kazıyıcının bulunması gerekir. Tüm halkımıza rahat bir kış sezonu geçirmesi dileğiyle sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir ömür dileklerimi sunuyorum’’ ifadelerini kullandı.

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KIŞLIK BAKIM UYARISI
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