Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1153
ALTIN
436.862
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.9726
EURO
8.1123

Kısırlaştırılmadan olmaz!

Veteriner Hekim Himmet Altuğ, kedi ve köpek gibi evcil hayvanların kısırlaştırılmamasının kanser ve diğer hastalık risklerini artırdığını söyledi.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 00:42
Kısırlaştırılmadan olmaz!

SORGUN ilçesinde bulunan geçici hayan barınaklarındaki hayvanların bakımın, tedavisini de üstlenen Veteriner Hekim Himmet Altuğ, ilçede hizmete sunduğu klinikte, sokak hayvanlarına yönelik sağlık hizmetini de başlattı. Veteriner Hekim Altuğ, Kedi, Köpek Kısırlaştırma, Operasyon, Teşhis, Tedavi, Danışmanlık, Suni Tohumlama hizmetleriyle, sokak hayvanlarının sağlıklı bir şekilde insanlar arasında yaşamalarına katkı sağlıyor. Veteriner Hekim Altuğ, yapılan bir çok araştırmalara göre, evcil hayvanların kısırlaştırılmadığı için kanser riskinin arttığını ortaya konulduğunu belirterek, evlerinde evcil hayvan besleyenlere çeşitli uyarılarda bulundu. Altuğ, evcil hayvan sahiplerini kişisel zevkleri doğrultusunda riske atmamalarını istedi, kısırlaştırmanın evcil hayvanların ömrünü uzattığının altını çizdi. Altuğ, ‘’Kanser riski ve davranış sorunları bir yana, bir dişi kedi veya köpeğin kısırlaştırılmasının onun sağlığına aslında pek çok yararı var. Özellikle dişilerde kısırlaştırma sayesinde rahim içi ve rahim ağzı enfeksiyonu riski ciddi oranda azalmaktadır’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kısırlaştırılmadan Olmaz!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRAFiK UYARISI!
TRAFiK UYARISI!
Çalışmalara bayram molası
Çalışmalara bayram molası
Komutada değişim
Komutada değişim
Taşlara hayat veriyorlar
Taşlara hayat veriyorlar
Göreve başladılar
Göreve başladılar
DUYKON’dan ziyaret
DUYKON’dan ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim