Kısırlaştırılmadan olmaz!

SORGUN ilçesinde bulunan geçici hayan barınaklarındaki hayvanların bakımın, tedavisini de üstlenen Veteriner Hekim Himmet Altuğ, ilçede hizmete sunduğu klinikte, sokak hayvanlarına yönelik sağlık hizmetini de başlattı. Veteriner Hekim Altuğ, Kedi, Köpek Kısırlaştırma, Operasyon, Teşhis, Tedavi, Danışmanlık, Suni Tohumlama hizmetleriyle, sokak hayvanlarının sağlıklı bir şekilde insanlar arasında yaşamalarına katkı sağlıyor. Veteriner Hekim Altuğ, yapılan bir çok araştırmalara göre, evcil hayvanların kısırlaştırılmadığı için kanser riskinin arttığını ortaya konulduğunu belirterek, evlerinde evcil hayvan besleyenlere çeşitli uyarılarda bulundu. Altuğ, evcil hayvan sahiplerini kişisel zevkleri doğrultusunda riske atmamalarını istedi, kısırlaştırmanın evcil hayvanların ömrünü uzattığının altını çizdi. Altuğ, ‘’Kanser riski ve davranış sorunları bir yana, bir dişi kedi veya köpeğin kısırlaştırılmasının onun sağlığına aslında pek çok yararı var. Özellikle dişilerde kısırlaştırma sayesinde rahim içi ve rahim ağzı enfeksiyonu riski ciddi oranda azalmaktadır’’ dedi.