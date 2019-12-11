Kişi güvenliği haktır

Şimşek, ‘Dünya insan hakları günü’ nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin ilk maddesinde bütün insanların özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğduğunu, akıl ve vicdana sahip olduklarını, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmaları gerektiğini düzenlediğini kaydetti. Şimşek, ‘’Beyannamede, yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz. Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez ifadeleri yer almaktadır. Temel hak ve hürriyetlerin madde madde sıralandığı bildirge dünya devletlerinin insan haklarına karşı göstermesi gereken saygı ve özenin adeta sınırlarını çizmiştir. Yozgat Baro Başkanlığı olarak, evrensel beyannamede belirtilen hak ve hürriyetlere saygılı davranabilen barış içinde bir ülke ve dünya umuduyla 10 Aralık İnsan Hakları gününü kutlarız’’ ifadelerini kullandı.