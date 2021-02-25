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KISA FiLMLE TASARRUF

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye Genelinde İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde, su tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla kısa film ve belgesel yarışması düzenlendi.

25 Şubat 2021 Perşembe 00:52
KISA FiLMLE TASARRUF

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın koordinesinde oluşturulan ekip Yozgat Bozok Üniversitesinden de akademik destek alarak belgesel çekiminin startını verdi. Ülkemizde havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve beklenilen yağışların gerçekleşmemesinden dolayı doğacak olan su sıkıntısına ve kuraklığa dikkat çekmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Doğrusu Tasarruf’ isimli kısa film ve belgesel yarışması düzenlendi. 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü Orta Öğretim Şube Müdürlükleri tarafından yürütülecek olan kısa film çalışmaları için çekimlere Yozgat’ta da başlanırken, dün İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Orta Öğretim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıya çekimlere ekip ve ekipman desteği veren ve belgeselin yönetmenliğini yapan Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Radyo–Televizyon Programcılığı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı ve çekim ekibi katıldı. Su tasarrufu temasını sinemanın etkileyici gücüyle buluşturarak; öğrencilerin bilinçli su tüketimi konusunda farkındalık kazanmaları, tasarruf kavramını genç yaşlardan itibaren içselleştirerek öğrenmeleri, toplumda da konu ile ilgili bir farkındalık oluşturulması amaçlanan kısa film ve belgesel yarışmasında Yozgat’ta il genelinde bulunan göletlere gidilerek çekimler yapıldığı bildirildi. ‘Doğrusu Tasarruf’ kısa film yarışması şartnamesine uygun olarak belgesel çekimleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Şube Müdürlüğü ile Yozgat Bozok Üniversitesi Radyo-Televizyon Programcılığını Bölümünün desteği ile belgesel çekimlerine başlandı. 

Anahtar Kelimeler:
KISA FiLMLE TASARRUF
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