Kış Tedbirleri değerlendirildi

Karayolları 68. Şube Şefliği ve Kolluk Kuvvetlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen ‘Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri’ ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Kış dönemine girilirken oluşabilecek sıkıntıları çözmek amacıyla kış öncesi tüm önlemlerin alındığı, sorunsuz bir kış geçirilmesi için çalışıldığı kaydedildi. Kış koşullarıyla mücadelede kurumlar arası işbirliğinin önemine işaret edildi. Sıkıntı yaşatmadan kış mevsimini geçirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlar, araç ve gereçleri ile birbirlerine yardımcı olmaları gerektiğinin altı çizildi. Olumsuz hava şartlarına karşı kriz masasının da oluşturulacağı, gerek ilçe merkezi, gerekse belde ve köylerde herhangi bir sorun yaşanmaması için 7/24 görev yapılacağının altı çizildi.