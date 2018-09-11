Kış öncesi tamamlanacak

Belediye tarafından hazırlanan asfalt programı kapsamında yaklaşık 10 kilometrelik yolun asfalt ile buluştuğu belirtildi. Belediye ekipleri 12 bin ton asfalt ile yolları asfaltlarken, yollarda çevre düzenlemesi de yapıldı. Öğrenci sayısı bakımından yoğun olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu çevresinde çalışan belediye ekipleri, öğrencilerin okula güvenli ve kaliteli yoldan ulaşması için çalışmalarını hızlandırdı. Asfaltlama araçlarının giremediği ara sokaklarda ise kilitli parke çalışmasıyla, bozulan yollar onarılarak kış öncesi ulaşıma yeniden açıldı.