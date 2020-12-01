Kış lastiğinizi taktırın uyarısı

YOZGAT Valiliği, bugün başlayan kış lastiği uygulamasıyla ilgili olarak sürücülere sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Sürücülere, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı hatırlatması yapıldı. Sürücüleri araçlarına kış lastiği takmaları yönünde uyaran Valilik, kurala uymayan sürücüler hakkında para cezası uygulanacağını da bildirdi. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayarak, 1 Nisan 2021'de sona erecek. Valilikten yapılan duyuruda, ‘’Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor. Uygulama 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek. Kış lastikleri, 7 derecenin altında daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Araçlarınızda kış lastiği kullanın, sevdiklerinize güvenle ulaşın’’ denildi. (Seyfettin Sağlam)