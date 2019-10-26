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Kış hazırlığına devam

YOZGAT il genelindeki orman köylüleri, kış hazırlıklarını sürdürüyor.

Kış hazırlığına devam

YOZGAT il genelindeki orman köylüleri, kış hazırlıklarını sürdürüyor.

26 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
Kış hazırlığına devam

Orman köylerinde, yaz döneminde bakımı yapılan ormanlarda çalışan köylülere verilmek üzere tasnifi yapılan yakacak odunlar, ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Kış aylarında yakmak üzere odunları traktörlere veya eşeklere, katırlara yükleyen köylüler evlerinin yolunu tutuyor. Orman köylerinde kışlık yakacak için baltasını, traktörünü alan köylüler, şu günlerde ormanı mekan tuttu. Orman köyleri arasında yer alan köylerde yıllardır devam eden ve Orman İşletme Müdürlüğü’nden alınan izinle sürdürülen yakacak temini işi, hem de evleri ısıtıyor hem de ormanı gençleştiriyor. Hızar motoruyla kökünden kesilen meşe ağaçları, kök ve dal olarak iki kısma ayrılarak istiflenip yapılıp, kura çekilişi ile hak sahibi vatandaşlara dağıtımı yapılıyor. Yozgat’ın Güllük köyünde de kışlık odun alma işlemine başlanıldığı bildirildi. 

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