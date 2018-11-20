Kış Hazırlığı

25 kişilik bir ekip kademeli olarak arıza onarım görevine destek vermek üzere görevlendirildi, aynı zamanda saha personel sayısında yüzde 15’lik bir artışa gidildi. ÇEDAŞ, kışa hazırlık önlemleri kapsamında hava şartlarının çok daha sert geçtiği bölgeleri ise özel olarak güçlendirdi. Yozgat’ın Akdağmadeni ve Kadışehri ilçelerinde kış mevsiminde şiddetli hava muhalefeti yaşandığı için bu bölgelerde ekstra tedbirler alındı. Söz konusu ilçeler de dâhil olmak üzere tüm hatlarda meydana gelebilecek arızaları, malzemelerin deformasyonunu önceden tespit etmeyi sağlayan ve arızalara erken müdahale imkânı tanıyan termal kamera, korena kamera ve kısmı deşarj cihazlar da kış mevsiminde aktif olarak kullanılmak üzere hazır duruma getirildi.