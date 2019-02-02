KIRSALI SEVDiK

Erkek nüfusa göre, kadın nüfusu bin 109 daha fazla olduğu açıklandı. İl ve ilçe merkezlerinde 135 bin 69 erkek, 135 bin 589 kadın yaşarken, Belde ve Köylerde ise 76 bin 867 erkek, 77 bin 456 kadın nüfus bulunuyor.

YERKÖY İlçe nüfusunda ciddi bir düşüş yaşandı. 2017 yılında 36 bin 38 olan ilçe nüfusu gerileyerek, 35 bin 561'e indi. İlçeden bir yıl içerisinde 447 kişinin göç ettiği kaydedildi. Yerköy ilçesiyle birlikte Akdağmadeni ve Kadışehri ilçelerinin de nüfusunda gerileme oldu. Akdağmadeni ilçesinden 151 kişi, Kadışehri ilçesinden de 23 kişi göç kervanına katıldı.

YOZGAT il genelinde kırsal alanlarda nüfusun şehir merkezlerine oranla daha fazla artmasında, köylere yönelik altyapı çalışmalarının yanında, hayvancılık, tarımsal üretim gibi alanlarda verilen devlet desteklerinin de önemli rol oynadığının altı çizildi, artışın devam edebileceğine dikkat çekildi.

TÜRKİYE’nin en fazla göç olayının yaşandığı iller arasında ilk sıralarda bulunan Yozgat, Türkiye İstatistik Kurumu’nun ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçlarına’ göre nüfusu artan iller arasında yer aldı. 2017 yılında Yozgat nüfusu 0,7 oranında eksilirken, 2018 yılında yüzde 1,5 oranında arttı. Yozgat il nüfusu 418 bin 650’den 6 bin 331 artış ile 424 bin 981’e yükseldi. 2018 yılı verilerine göre Yozgat’ın genel nüfusu 424 bin 981’e yükseldi. Bu nüfus içerisinde Erkek nüfusun 211 bin 936, Kadın nüfusunun ise 213 bin 45 kişi olduğu kaydedildi. Nüfusumuzun 270 bin 658’i İl ve İlçe Merkezlerinde yaşıyor. Bu nüfusun 135 bin 69 erkek, 135 bin 589’u ise kadın. Belde ve Köylerde ise 154 bin 323 kişi yaşıyor. Bunun 76 bin 867’i erkek, 77 bin 456 ise kadın.

2017-2018 KARŞILAŞTIRMASI

Yozgat’ın 2017 yılında 418 bin 650 olan genel nüfusu 6 bin 331 kişi artışla 2018 yılında 424 bin 981’e yükseldi. 2017 yılında 269 bin 334 kişi İl ve İlçe merkezlerinde yaşarken geçen yıl bu sayı bin 324 kişi artarak 270 bin 658’e yükseldi. 2017 yılında Belde ve köylerde 149 bin 316 kişi yaşarken, 5 bin 7 kişilik artış ile geçen yıl 154 bin 323’e çıktı. Kırsal bölgelerde nüfus artışı şehir merkezlerine göre daha fazla oldu. 2017 yılında Yozgat nüfusu 5,7 oranında eksilirken, 2018 yılında yüzde 15,0 oranında arttı.

SARAYKENT’TE ARTIŞ YERKÖY’DE DÜŞÜŞ

Yozgat merkezin nüfusu bin 202 kişi artarken, ilçe bazında en fazla artış Saraykent ilçesinde gerçekleşti. Saraykent ilçesinin nüfusu 12 bin 722 kişiden bin 476 kişi artarak, 14 bin 198’e yükseldi. Saraykent ilçesini bin 122 kişilik artış ile Çayıralan takip etti. Akdağmadeni, Kadışehri ve Yerköy ilçesinde ise nüfusta gerileme oldu. Yerköy ilçe nüfusu 447 kişi azalırken, Akdağmadeni ilçesinin nüfusu 151 kişi, Kadışehri ilçesinin ise 23 kişi eksildi.

