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Kırsalda aşılama

Yozgat il genelinde koruyucu Covid19 aşısı olanların sayısının artırılması amacıyla oluşturulan ekipler, kırsal kesimlere de giderek aşılama faaliyetlerini sürdürüyor.

12 Ağustos 2021 Perşembe 00:36
Kırsalda aşılama

Yozgat’ın Çandır ilçesinde kaymakamlık tarafından uygulamaya konulan çalışma ile sağlık personeli köyleri dolaşmaya başladı. Çandır İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi ve sağlık çalışanları köylerde yaşayan vatandaşların aşılarını ikametlerinde yapmaya başladı. Tüm vatandaşların geç olmadan aşılarını olmaları istendi. Mobil ekipler oluşturarak, fedakâr sağlık çalışanları ile vatandaşların evlerine kadar hizmet götürmeye duraksamadan devam edildiği kaydedildi. Yozgat Valisi Ziya Polat'ta  ''46 mobil ekibimiz aşılama ile ilgili çalışma yapıyor. Çağırsınlar, biz vatandaşımızın ayağına kadar gideriz. Çare aşıda diyor ve tüm hemşehrilerimizden bu konuda hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Aşı olmazsak bu hastalıktan kurtulma imkanı olmadığını görüyoruz'' diyerek, vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

Anahtar Kelimeler:
Kırsalda Aşılama
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