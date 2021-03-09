KIRSALA YATIRIM

EN fazla göç veren iller arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat’ta, köylerden şehre olan yoğun göç olayını durdurabilmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kırsal bölgelerin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlara devam ediyor. Yozgat İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz yıl içerisinde, altyapı ile proje ve üstyapı çalışmaları için toplamda 155 Milyon 463 bin 902 liralık yatırım yapıldı. Özellikle kırsaldaki yerleşim alanlarının ulaşım sorunlarının çözümlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 37,5 kilometre de sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Yozgat Merkeze 10 kilometre, Akdağmadeni’nde 5.4 kilometre, Aydıncık’ta 1.7 kilometre, Çayıralan’da 3.9 kilometre, Kadışehri’nde 2.8 kilometre, Saraykent’te 1 kilometre, Sarıkaya’da 2,5 kilometre, Sorgun’da 3.6 kilometre, Yerköy’de 6.6 kilometre sıcak asfalt serimi yapıldı.

ASLAN PAYI MERKEZİN

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan ilçelere yönelik 2020 yılı yatırım harcamaları envanterine göre, Yozgat il merkezi ve bağlı köylerine 41 milyon 575 liralık bir yatırım harcaması gerçekleştirildi. İl merkezini 21 Milyon 944 Bin lira ile Saraykent, 21 Milyon 339 Bin lira ile Akdağmadeni ilçesi takip etti. Sorgun ilçesine 16 Milyon 8 Bin liralık bir yatırım öngörülürken, Sarıkaya ilçesinde 11 Milyon 208 Bin liralık yatırım yapıldı. Aydıncık ilçesine 8 Milyon 971 Bin lira, Yerköy’e 8 Milyon 882 Bin lira, Kadışehri’ne 8 Milyon 592 Bin lira, Çekerek’e 5 Milyon 69 Bin lira, Boğazlıyan’a 4 Milyon 3 Bin lira, Şefaatli’ye 3 Milyon 631 Bin lira, Çayıralan’a 3 Milyon 32 Bin liralık yatırım yapıldı. 810 Bin 762 liralık yatırım ile Yenifakılı, 339 Bin 140 liralık yatırım ile Çandır ise geçen yıl en az yatırım alan ilçeler oldu. •Haber Merkezi•

