KIRSALA YATIRIM

TARIM ve Orman Bakanlığı, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 9. Başvuru Çağrısı 1. Grup sonuçlarının belli olduğunu duyurdu. Bu kapsamda yurt genelinde destek almaya hak kazanan bin 49 projeye 243 milyon lira hibe sağlanacağını açıkladı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğünün 48 projesinin sözleşme imzalama hakkına sahip olduğu bildirildi. Sözleşme imzalama hakkına sahip olan 48 projenin 12 milyon 626 bin 770 lira, hibe tutarının ise 8 milyon 207 bin 400 lira olduğu kaydedildi. Yozgat’ta, bu yıl yeni kurulan bir kalkınma kooperatifi ile Çekerek ilçesinde bir balıkçı kafes balıkçılığı projesinin de mali destek almaya hak kazandığı kaydedildi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, proje sahiplerinin önümüzdeki günlerde sözleşmelerini imzalayarak, yatırımlarına başlayacaklarını bildirdi. Türker, açıklanan başvuruların birinci gruba dahil olduğunu hatırlatarak, ‘’Kurumumuzda incelenmesi devam eden 159 projemiz daha bulunmaktadır. Yozgat İl Koordinatörlüğünde, bu projelerin de gerçekleşmesi ve hızlı bir şekilde ödemelerinin yapılması için hafta sonları dâhil yoğun bir mesai gerçekleştirilmektedir’’ dedi. Projeler arasında kendilerini heyecanlandıran, Yozgat’ta yatırımcılara örnek oluşturabilecek projelerin de mevcut olduğunu kaydeden Türker, ‘’Bu projeler sayesine tarım alanlarımızda tıbbi aromatik bitki çeşitliliği artmakta, çiftçimiz birim alandan daha fazla kazanmaktadır. Ayrıca modern ve yeni tarım alet ekipmanlarına da kavuşmaktadır. Birinci grupta 46 tıbbi aromatik bitki projesi, makine garajı projesi ve ilimizde ilk kez aldığımız su ürünleri yetiştiriciliği (alabalık) projesi bulunmaktadır. Makine garajı sistemi daha çok Avrupa da uygulan bir sistemdir’’ diye konuştu. Türker, projeye üretici birlikleri ve kooperatiflerin başvuru yapabildiğine vurgu yaparak, Sınırlı Sorumlu Ilısu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi‘nin Yozgat’ta yeni kurulan bir kooperatif olduğunun altını çizdi. Türker, ‘’Kooperatif, Ilısu-Makina Parkı Kurulması adında bir proje hazırlamış ve çağrı döneminde tarafımıza sunmuştur. Proje kapsamında birim fiyatı yaklaşık 2 milyon 700 bin lira tutarında, silaj makinası ve 950 bin lira tutarında biçerdöver bulunmaktadır. Kooperatif bu ekipmanlar sayesinde hem bölgeye hizmet edecek hem de makinaların çalışması ile para kazanma imkânı bulacaktır. Çekerek barajında ise kafes balıkçılığı projesi hayata geçecektir. Bu proje Çekerek barajında diğer yatırımcılar için bir örnek oluşturacaktır. Bu projelerimizin yeni yatırımcılarımız için örnek teşkil etmesini ve Yozgat’ımıza hayırlı olmasını temenni ederim’’ ifadelerini kullandı.