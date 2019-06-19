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Kırsala mali destek

YOZGAT Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Selim Türker, Yozgat’ın 42 il içinde ödenen hibe tutarı bakımından beşinci sırada yer aldığını söyledi.

Kırsala mali destek

YOZGAT Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Selim Türker, Yozgat’ın 42 il içinde ödenen hibe tutarı bakımından beşinci sırada yer aldığını söyledi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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Kırsala mali destek

Türker, ‘’Yozgat’ta IPARD hibeleri ile bini aşkın yeni istihdam, 108 traktör, 971 adet kovan ve 16 bin 947 makine-ekipman için hibe desteği sağlanmıştır’’ dedi. Türker, Yozgat’ta Et ve Süt üretim kapasitesi büyük bir artış gösterdiğine de dikkat çekerek, AB standartlarında 345 tesisin faaliyete geçirildiğini kaydetti. Türker, ‘’Hayvan başına ortalama en az 25 kilo günlük süt üretim kapasitesine sahip 80 tesis faaliyete geçmiştir. Yozgat’ın süt üretimi günlük 200 ton artmıştır. Bu tesislerle birlikte Yozgat’ın Büyükbaş Hayvan Sayısı önemli oranda artmış ve her biri senelik 130 ton et üretim kapasitesine sahip 40 et üretim tesisi kurulmuştur’’ diye konuştu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, kurulan işletmelerle yıllık beyaz et üretiminin bin 100 tona ulaştığını, Et ve Süt Kurumu’nun Erzincan’da yer alan tek beyaz et kombinasının yüzde 10’undan fazlasını Yozgat’ın karşılamaya başladığını da sözlerine ekledi. 
 

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