KIRSALA DESTEK

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), bu yılın ilk çeyreğinde yurt genelinde 949 proje için 369,5 milyon lira hibe desteği sağladı. Söz konusu hibelerle kırsal alanlarda 551,6 milyon liralık yatırım hayata geçirilirken, bugüne kadar Yozgat il genelinde 500 projeye destek verildiği kaydedildi. Yurt genelinde, en çok hibe ödemesi 79,7 milyon lirayla 108 kırsal turizm ve rekreasyon projesine yapıldı. Avrupa Birliği'nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla hazırladığı Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı'nı uygulayan TKDK, Türkiye'ye ayrılan fonları büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları, tarım ve hayvancılık ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, geleneksel ve çağdaş el sanatları, katma değerli ürünlerin imalatı, arıcılık, kırsal turizm, yenilenebilir enerji, makine ekipman alımı, su ürünleri yetiştiriciliği gibi pek çok sektörde proje başvurusu yapan girişimcilere hibe olarak kullandırıyor. Hibe oranları projenin niteliğine göre yüzde 40 ile yüzde 70 arasında değişiyor. Özellikle çalışma çağında bulunan 18-40 yaşındaki genç nüfusun kırsal bölgelerden göçünü engellemek için proje seçiminde ek puan verilerek sıralama listesinde öne çıkması sağlanıyor ve ilave hibe veriliyor. Kadın girişimcilere de pozitif ayrımcılık yapılıyor. IPARD Programı ile kırsalda AB standartlarında modern ve hijyenik tesislerin kurulumu, sürdürülebilir yatırımların gerçekleştirilmesi, kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilerek istihdamın artırılması amaçlanıyor.

10. ÇAĞRI DÖNEMİ

TKDK)Yozgat İl Koordinatörlüğü 2021 Ocak ayında ilan edilen IPARD II 10. Başvuru Çağrı Döneminde toplam yatırım tutarı 178 Milyon lira olan 36 proje başvurusu aldı. Projelerin ‘Besi ve süt ahırı, et ve süt işleme, balık işleme ve meyve sebze işlemesi’ alanlarında olduğu kaydedildi. Et ve süt üretimi yapılacak büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri kapsamında toplam yatırım tutarı 84 Milyon lira olan 26 proje, süt toplama, et ve süt ürünleri işleme, balık işleme ve meyve sebze işleme sektörleri kapsamında ise toplam yatırım tutarı 93 Milyon lira olan 10 proje başvurusu alındığı kaydedildi. Bu projelere yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe desteği sağlanacağı bildirildi. TKDK Yozgat’ta kurulduğu andan itibaren yatırım tutarı yaklaşık 465 Milyon lira olan 537 proje ile sözleşme imzalayarak, 42 il içinde en çok hibe veren illerden biri oldu. 537 projeye yaklaşık 253 Milyon lira hibe sağlandı.