Kırsala 387 yatırım

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğünü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kurumun girişimcilere sağladığı destekle ülkede hem üretimin hem de istihdamın büyümesine önemli katkı sunduğunu belirten Vali Polat, kentte 2011’den itibaren hizmet vermeye başlayan İl Koordinatörlüğünün şu ana kadar 387 projeyi faaliyete geçirdiğini söyledi. Vali Polat, 9. Başvuru Çağrı İlanında, 25 hayvancılık, 182 çiftlik faaliyetleri, iş geliştirme olmak üzere 207 proje başvurusu alındığını kaydetti. Vali Polat, "Bu başvuruların onaylanması halinde Yozgat’a 182 Milyon liralık yatırım gerçekleştirilecektir. 9. Başvuru Çağrı İlanında başvurusu yapılan 148 tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, 4 arıcılık, 9 zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, 8 kırsal turizm, 2 su ürünleri yetiştiriciliği, 3 makine parkı, 8 yenilenebilir enerji, 11 süt hayvancılığı ve 14 besi hayvancılığı projelerinin inceleme süreçleri devam etmektedir’’ dedi. Vali Polat, Yozgat İl Koordinatörlüğü tarafından, bugüne kadar yatırım tutarı yaklaşık 400 Milyon lira olan 387 projeye toplam 203 Milyon lira hibe desteği sağladığını bildirdi. Vali Polat, bu projelere bugüne kadar 159 Milyon lira hibe ödemesi yapıldığını, Yozgat’ın 42 il içinde ödenen hibe tutarı bakımından 6. sırada yer aldığının altını çizdi. Vali Polat, ‘’Yozgat’ta IPARD hibeleri ile bini aşkın yeni istihdam sağlanmıştır. Aynı zamanda 108 adet traktör, 971 adet kovan için hibe desteği verilmiştir. Hayata geçirilen bu projelerle hayvan başına ortalama 25 kilo günlük süt üretim kapasitesine sahip 84 tesis faaliyete geçmiştir ve bu tesislerle Yozgat’ın günlük süt üretimi 200 ton artmıştır. Yozgat’ın Büyükbaş Hayvan Sayısı önemli oranda artmış ve her biri senelik 130 ton et üretim kapasitesine sahip 40 et üretim tesisi kurulmuştur. Kurulan işletmelerle yıllık beyaz et üretimi bin 100 tona ulaşmıştır. TKDK, Yozgat’ın özellikle kırsal kalkınmasında büyük bir paya sahiptir. Projelerinde kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık yaparak tersine göçün gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus; yüzde 70’e varan hibe desteği sağlayan TKDK’nın desteklerini geri ödemesiz hibe olarak gerçekleştiriyor olmasıdır. Yatırımcıların bu hibe desteğinden faydalanabilmesi için projelerini TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğüne sunmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Yatırım yapmak isteyenlere de çağrıda bulunan Vali Polat, "İlimizin ve bölgemizin gelişimine katkı sağlayacak bu faaliyetleri desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Yatırım yapmak isteyen herkesin vakit kaybetmeden Yozgat İl Koordinatörlüğümüzü ziyaret ederek, desteklenen sektörler hakkında bilgi almasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.