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Kırsal'a mali destek

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, 2019 yılında Yozgat’ta kırsal kalkınma projelerine 6 milyon lira hibe desteği sağladıklarını açıkladı.

Kırsal'a mali destek

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, 2019 yılında Yozgat’ta kırsal kalkınma projelerine 6 milyon lira hibe desteği sağladıklarını açıkladı.

01 Şubat 2020 Cumartesi 03:27
Kırsal'a mali destek

Kırsal ve tarımsal kalkınmayı öncelikleri arasına aldıklarını belirten Başer, 2019 yılında Tarım Bakanlığınca Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 14 milyon 309 bin lira tutarındaki 8 projeye 6 milyon 478 bin hibe desteği verdiklerini belirtti. Sundukları 8 projenin tamamının kabul edildiğini vurgulayan Milletvekili Başer, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Değerlendirme ve Bütçelendirme çalışmaları sonucu uygunluk kriteri taşıyan 8 adet Kırsal Kalkınma Projesinin ;  6 adetinin Ekonomik Yatırımlar, 2 adetinin de  Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarını  kapsadığını açıkladı. Projelerin Sorgun, Yerköy, Boğazlıyan, Sarıkaya, Çayıralan ve Yenifakılı ilçelerinde faaliyete geçirileceğini belirten Başer, 2020 yılında proje sayısını artırmayı, hibe desteklerini daha yüksek rakamlara çıkarmayı planladıklarını vurgulayarak, yeni yılda  tüm ilçelerde kırsal kalkınma odaklı çalışmalara ağırlık vermeyi planladıklarını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Kırsala Mali Destek
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