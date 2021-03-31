KIRMIZI ÇiZGiMiZ!

YOZGAT Merkez ve tüm ilçelerinde, trafikte yaya önceliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla ‘çiğimizi çekiyoruz’ etkinliği düzenlendi. Yozgat İl merkezinde Fatma Temel Turhan İlkokulu önünde düzenlenen programda Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve öğrenciler ile birlikte yaya geçidini kırmızıya boyandı. Vali Polat etkinliğe katılan çocuklara trafik düdüğü hediye etti. Etkinlik sonrasında açıklama yapan Vali Ziya Polat, Yozgat Fatma Temel Turhan İlkokulu önünde düzenledikleri etkinlik ile çizdikleri kırmızı çizgiyle yayaların kırmızı çizgimiz olduğunun mesajını verdiklerini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başlattığı, tüm Türkiye'de aynı anda uygulanan yayalar kırmızı çizgimizdir projesinin hayata geçtiğini dile getiren Polat, ‘’Zaten bildiğiniz üzere öncelik yayanın, öncelik hayatın sloganıyla 2018 yılında başlamıştı projelerimiz ve gençlerimize kırmızı düdük dağıtmıştık. Gençlerimizin özellikle okul çevresinde yaya geçitlerimiz belediyelerimizle ortaklaşa hepsi yenilenmişti şimdi de ışıksız yaya geçitlerinde öncelik hayatın öncelik yayanın sloganıyla devam ediyoruz. Amaç trafikte sıfır can kaybı, bir sayısı bile bizim için çok büyük bir rakam. İç işleri bakanlığı tarafından başlatılan projenin 2023'e kadar strateji eylem planında açıklandı burada İlimiz genelinde ki tüm yaya geçitleri Belediyelerimiz tarafından boyandı. Asıl amaç boyamak değil, insanımızda bu farkındalığı bu bilinci oluşturmak. Bu hafta içerisinde belediyemizle ortak trafik eğitim parkını da tekrar yenileceğiz’’ dedi.

•HABER MERKEZİ•