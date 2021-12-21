Kirlilik uyarısı

Yozgat Yaşanabilir Çevre Derneği, hava kirliliği tüm dünyanın oldukça önemli problemleri arasında yer aldığını hatırlatarak, bu nedenle de ülkelerin konu ile ilgili devamlı çalışmalar yaparak, hava kirliliği nedir ve nasıl oluşur, hava kirliliği nedenleri ve nasıl önlenir sorularına cevap aradıklarını hatırlattı. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, ‘’Hava kirliliği tüm dünyayı olumsuz olarak etkilemektedir. Pek çok canlı bu sebeple ölmekte ya da nesillerinin tükenmesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle bu sorunun ciddiye alınması ve farkındalık oluşturulması oldukça önemlidir’’ denildi. Hava kirliliğinin insan ve hayvanların yaşamlarını oldukça olumsuz bir şekilde etkilediğine vurgu yapılarak, bu sebeple önüne geçilmesi oldukça önemli olduğu aktarıldı, ‘’Hava kirliliğinin yüksek olduğu alanlarda insan ve hayvanların yaşaması oldukça zordur. Başta solunum yolu rahatsızlıkları olmak üzere pek çok sıkıntı ortaya çıkabilmektedir. Hava kirliliklerinin pek çok nedeni bulunmaktadır. Bunların başlıca sebepleri arasında ise teknolojinin gelişmesi ile otomobillerin hayatımıza girmesi ve sanayi kuruluşları yer almaktadır. Kullanmış olduğumuz otomobillerin egzoz dumanları, sanayi kuruluşlarının bacalarından çevreye yayılan dumanlar, kırsal kesimlerde yakıt olarak kullanılan fosil yakıtlar sebebi ile hava kirlilikleri oluşur. Hava kirliliğinin fazla olduğu alanlarda insanlar ve hayvanlar olumsuz olarak etkilenir. Genelde böyle bölgelerde insanlarda solunum yolu rahatsızlıkları baş gösterir. Hava kirliliklerinden en çok akciğerler olumsuz bir şekilde etkilenir. Akciğer kanseri, KOAH, alt solunum yolu rahatsızlıklarının en büyük sebebi hava kirliliğidir’’ uyarısı yapıldı.