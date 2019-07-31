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Kirliliğe Önlem

YOZGAT ile birlikte Yerköy ve Yozgat organize Sanayi Bölgesi’nin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere hizmete sunulan Cemil Çiçek Barajı’na, evsel atık suların karışarak, kirlenmesini önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

Kirliliğe Önlem

YOZGAT ile birlikte Yerköy ve Yozgat organize Sanayi Bölgesi’nin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere hizmete sunulan Cemil Çiçek Barajı’na, evsel atık suların karışarak, kirlenmesini önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Kirliliğe Önlem

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma ile bölgedeki yerleşim alanlarının atık sularının arıtılmasına yönelik ilk adım atıldı. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yozgat Musabeyli Cemil Çiçek Baraj Havzası Atık Su Toplama ve Arıtma Tesisi Yapım işinin yer tesliminin yapılarak, çalışmalara başlanıldığı hatırlatıldı. İş kapsamında, Yozgat Merkez, Yerköy ve Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nin 2050 yılına kadar İçme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Musabeyli Barajının koruma alanı içerisinde kalan Bişek ve Gülyayla Köylerinin evsel atık sularının bertaraf edileceğini kaydedildi. Yürütülen çalışma ile atık suların arıtma ihtiyaçları ve maliyetleri minimize edilerek, su kalitesinin kaynağında korunmasının sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi. 

Anahtar Kelimeler:
YozgatDEVLET Su İşleri
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