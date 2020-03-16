Kırgızlar dernek kurdu

Yaklaşık kırk yıldan beri ülkemizde yaşayan Kırgız Türkleri, Van ve Malatya üzerinden Yenifakılı ilçesinde yapılan toplu konutlara yerleştirildi. ‘Yenifakılı Kırgızları Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’ adı altında kurulan Derneğin kurucu başkanlığını ilçede yaşayan Oğuzhan Uçar üstlendi. Hıdırşah Aytaç, İzzetullah Özoğlu, Mehmet Ömer Atakan, Metehan Galip, Yaşar Galip, Ramazan Timur, kurucular kurulunu oluşturdu. Derneğin, Yenifakılı ilçesinde yerleşik olan Kırgızlar arasında sosyal yardımlaşma, dayanışmanın yanı sıra, Kırgız kültürünün öncülüğünü, tanıtımını yapacağı belirtildi. Dernek aynı zamanda, Kırgız Türklerinin başlıca uğraş alanları olan at eyerleri ve el emeği göz nuru el işlerinin de tanıtımına katkı sunacak. Dernek kuruluş evrakını elden teslim eden geçici yönetim kurulu başkanı Oğuzhan Uçar’a başarılar dileyen Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Yozgat’ta her geçen gün artış gösteren dernek sayısın böylece 476 rakamına ulaştığını söyledi.