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Kira desteği…

Tarım ve Orman Müdürlüğü, depolarındaki ürünler için destek verecek.

14 Mayıs 2020 Perşembe 02:45
Kira desteği…

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, depolarında bulunan tarımsal ürünler için çiftçiye kira desteğinde bulunacak. İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, ‘’Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün Lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünler için ‘Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti’ Destekleme Ödemesi yapılması hakkında tebliği gereğince, ÇKS’ye kayıtlı üretici/üretici örgütlerinin İl/İlçe Müdürlüklerine başvuru yapması gerekmektedir. Müracaatlar 30 Haziran tarihi mesai bitiminde sona erecektir’’ denildi.

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Kira Desteği…
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