Kınalı Hasan tiyatrosu

İlyas Arslan Kültür ve Sinema Salonunda sahnelenen oyuna tarihin en büyük ve en önemli savaşlarından, aynı zamanda Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan Çanakkale Savaşı’nı anlatan ‘Kınalı Hasan’ adlı tiyatro oyununda, şehadete sevdalı bir milletin kahramanlıkları anlatıldı. Tüm olumsuz koşullara rağmen bu büyük zafere imza atan kahraman yiğitler ve onları kınalayarak savaşa yollayan anne babaları anlatan tiyatro oyununda, belediye himayesinde olan Otizm ve Down Sendromlu çocukların da yer alması büyük beğeni topladı.