Tüm birimleri tek tek gezen Kozan, kimseyi unutmadı. Hastaların ve personelin yaklaşan Ramazan Bayramı’nı ve Kadir Gecelerini kutlayan Kozan, “Sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği Ramazan-ı şerif ayının en değerli gecesi olan Kadir Gecesi münasebetiyle çalışanlarımızı ve hastalarımızı ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Bin aydan daha hayırlı olduğu yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de müjdelenen mübarek Kadir Gecesi’ne kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanacaktır. Ramazan Bayramı’nın da müjdecisi olan Kadir Gecesi’nin hastalarımıza, çalışanlarımıza ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini yürekten temenni ediyorum” dedi.

Ziyaret sonrası Kozan, çalışanlara ve hastalara kandil simidi ikramında bulundu.

