Kimsenin haberi yok!

Yozgat Belediyesi ve Yozgat İl Müftülüğü, konuyla ilgili olarak kendilerine bir bilgi verilmediğini bildirdi. Caminin Meydan Yeri bölümüne bakan kesiminde yer alan Abdulhamit Han dönemine ait Çeşme’nin Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bakım ve onarıma alındığı öğrenildi. Firma brandasını çekti, çalışmalara ise ne zaman başlayacağı netlik kazanmadı. Çalışmalar kapsamında kaybolmaya yüz tutmuş çeşme üzerindeki yazılar ve işlemelerin tekrar ortaya çıkarılmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirileceği kaydedildi. Tarihi Çapanoğlu Büyük Camiinin doğu haziresi dış duvarında yer alan çeşmenin tarihinin kazılı olduğu, buna rağmen orta alınlıkta bir kartuş içinde 19 Ağustos 1916 yazısı ve tarihinin okunabildiği ifade edildi. Caminin doğusunda çarşıya bakan yüzünde hazireye bitişik olarak II. Abdülhamit tarafından 1900 tarihinde tahta çıkışının 25 seneyi devriyesinde saatli çeşme diye yaptırıldığı, 1325 Ankara salnamesinde de bir fotoğrafının bulunduğu bilgisi verildi.