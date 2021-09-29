Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1383.77
ALTIN
494.22
DOLAR
8.8646
STERLİN
12.0400
EURO
10.3888

Kimsenin haberi yok!

Yozgat’ın tarihi simgelerinden Çapanoğlu Büyük Cami önünde bulunan Çeşmenin önüne branda çekilip, bakım ve onarıma alınmasına karşın, ilgililerin konu hakkında bilgisi olmadığı ortaya çıktı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 00:38
Kimsenin haberi yok!

Yozgat Belediyesi ve Yozgat İl Müftülüğü, konuyla ilgili olarak kendilerine bir bilgi verilmediğini bildirdi. Caminin Meydan Yeri bölümüne bakan kesiminde yer alan Abdulhamit Han dönemine ait Çeşme’nin Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bakım ve onarıma alındığı öğrenildi. Firma brandasını çekti, çalışmalara ise ne zaman başlayacağı netlik kazanmadı. Çalışmalar kapsamında kaybolmaya yüz tutmuş çeşme üzerindeki yazılar ve işlemelerin tekrar ortaya çıkarılmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirileceği kaydedildi. Tarihi Çapanoğlu Büyük Camiinin doğu haziresi dış duvarında yer alan çeşmenin tarihinin kazılı olduğu, buna rağmen orta alınlıkta bir kartuş içinde 19 Ağustos 1916 yazısı ve tarihinin okunabildiği ifade edildi. Caminin doğusunda çarşıya bakan yüzünde hazireye bitişik olarak II. Abdülhamit tarafından 1900 tarihinde tahta çıkışının 25 seneyi devriyesinde saatli çeşme diye yaptırıldığı, 1325 Ankara salnamesinde de bir fotoğrafının bulunduğu bilgisi verildi.

Anahtar Kelimeler:
Kimsenin Haberi Yok!YozgatIlerigazetesiçarşambaHaberÇapanoğluBüyükCamişadırvançeşmeBakımOnarımYozgatbelediyesiYozgatMüftülüğüVakıflarBölgeMüdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asayişte sorun yok!
Asayişte sorun yok!
Refüjler yeşillendiriliyor
Refüjler yeşillendiriliyor
YHT istasyonuna doğalgaz
YHT istasyonuna doğalgaz
Maden sahası ihale ediliyor
Maden sahası ihale ediliyor
TURiZM POTANSiYELi VAR AMA!
TURiZM POTANSiYELi VAR AMA!
TERMAL KAYNAKTA KiRLiLiK
TERMAL KAYNAKTA KiRLiLiK
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim