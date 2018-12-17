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Kimse üşümesin

BOĞAZLIYAN Kaymakamlığı ‘Yürüklere dokunan eller’ projesi kapsamında özellikle tek başına yaşayan vatandaşlar ziyaret edilerek, ihtiyaçları gideriliyor.

Kimse üşümesin

BOĞAZLIYAN Kaymakamlığı ‘Yürüklere dokunan eller’ projesi kapsamında özellikle tek başına yaşayan vatandaşlar ziyaret edilerek, ihtiyaçları gideriliyor.

17 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Kimse üşümesin

Bürokrat eşleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, ailelerin, başta gıda, giyim, temizlik ihtiyaçları karşılanıyor, manevi destekte bulunuluyor. Kaymakamlık tarafından ilçe düzeyinde gerçekleştirilen alan taramasında tek başına yaşayan, kimsesiz, yaşlı 8 kişinin bulunduğunu belirledi. Kaymakamlık, bu vatandaşların özellikle kış mevsiminde ihtiyaçlarının karşılanması, sıcak yemek ve sobalarının yakılması, temizlik işleri için çalışma başlattı. Bir köyde vefat eden vatandaştan 4 gün sonra haberdar olunması gibi bir olayın tekrar etmemesi için takip sistemi de devreye sokuldu. Özellikle bu tür vatandaşların komşularından da destek beklendiği hatırlatılarak, ışığı yanmayan, dumanı tütmeyen, içinde birilerinin yaşadığı hanelerin Kaymakamlığa hemen bildirilmesi istendi. 

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