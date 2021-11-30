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Kimlikler yenileniyor

Yozgat İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler, ‘Gezici Kayıt Terminali’ uygulamasıyla yeni kimlik kartı başvuruları vatandaşların ikametlerinde alınıyor.

30 Kasım 2021 Salı 00:23
Kimlikler yenileniyor

Yozgat İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ekipleri, Yozgat Alpaslan Türkeş Huzurevi ile diğer huzurevlerinde misafir edilen yaşlıların kimliklerinin yenilenmesi için Gezici Kayıt Terminali ile kimlik kartı müracaatı alındı. Huzur Evinde kalan 16 vatandaşın kimlik müracaatları ikametlerinde alındı. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların yakınlarının en yakın nüfus müdürlüğüne müracaat etmesi gerektiği ifade edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan ‘Gezici Kayıt Terminali Uygulaması’ ile engelli, ileri derecede yaşlı ve yürümesinde sıkıntı bulunanların hanelerine gidilerek uygulama kapsamında görevlendirilen personel tarafından yeni kimlik kartı müracaatları alındığı aktarıldı. Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce başlatılan ‘gezici kayıt terminali’ uygulamasıyla biyometrik veriden parmak izine, imzalanan evraka kadar tüm işlemleri vatandaşların evlerinde tamamlıyor. Müracaatı alınan vatandaşların yeni kimlikleri PTT aracılığıyla 2 ile 5 gün içinde adreslerine teslim ediliyor. 

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