Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Çakır, Yangı Mahallesi’nde başlattıkları kilit parke çalışmaları kapsamında bin 800 metrekarelik kilitli parke çalışması yapıldığını söyledi. Başkan Akın, yolun kalan kısımlarındaki çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Akın, ‘’Amacımız Mahalle sakinlerimizin daha düzgün ve daha temiz yollara kavuşmasıdır. Bu amacımızı bir an önce gerçekleştirmek için sıcak havaya rağmen durmaksızın çalışan ekiplerimize halkımız adına teşekkür ediyorum. Yangı Mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olsun’’ dedi.