Kilitli parke çalışması

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, saha çalışması devam eden işlerle ilgili incelemelerde bulundu. Başkan Çakır, ‘’Seyit Ahmet Mahallemizde Asfalt çalışmaları tamamlanan yollarımızın kaldırım imalatları devam etmektedir. Yeni Yol Mahallemizde ise İçme Suyu, Kanalizasyon, Yağmur Suyu ve Doğalgaz çalışmalarını tamamladığımız bölgelerde yeni açılan imar yollarımızla birlikte, Köprü, Menfez işlerini de tamamlayarak Kilitli Parke Yol imalatımız devam etmektedir. Çalışmalarımız tamamlandığında vatandaşlarımızı yazın tozdan, kışın çamurdan kurtaracağız. Bütün imkanlarımızla İlçemizin her yerinde çalışmalarımız devam etmektedir’’ dedi.