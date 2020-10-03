Kilitli parke çalışması

Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Yeniyol Mahallesinde altyapı ve doğalgaz çalışmaları tamamlanan yollarda Kilitli Parke imalatlarına devam edildiğini söyledi. Başkanı Çakır, ‘’Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yolunun asfalt çalışmalarını tamamlamamıza müteakiben, Yeni Yol Mahallemizde 2 bin metre kanalizasyon ve içme suyu hatları da yenilenerek, Kilitli Parke Yol ve kaldırım imalatı çalışmalarımız devam etmektedir’’ dedi. Başkan Çakır, mahallede toplamda 20 bin metrekare civarında Kilitli Parke imalatı yapılacağını, vatandaşların yazın tozdan, kışın çamurdan kurtarılacağını bildirdi. Başkan çakır, ‘’Bütün imkanlarımızla İlçemizin her yerinde çalışmalarımız da devam etmektedir’’ diye konuştu.