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Keven’den teşekkür

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Çekerek Barajı'nın kirlenmesinden dolayı, bölgede bir geçim kaynağı olan balıkçılığın tehlikeye düşmesi sebebiyle gündeme gelmesine defalarca vesile olduğu Arıtma Tesisi ihalesinin yapılmasından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İLBANK Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

07 Aralık 2020 Pazartesi 00:09
Keven’den teşekkür

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Çekerek Barajı’nın kirlenmesinin önlenmesine yönelik planlanan arıtma tesisinin ihalesinin yapılması karşısında duyduğu mutluluğu dile getirirken, projenin hayata geçirilmesi noktasında emeği bulunanlara teşekkür etti. Keven, Çekerek Barajı'nın kirlenmesinden dolayı bölgede bir geçim kaynağı olan balıkçılığın tehlikeye düşmesi sebebiyle, arıtma tesisi ile ilgili konuyu defaten gündeme getirdiğini hatırlattı. Keven, ‘’Atık su Arıtma Tesisi ihalesinin yapılmasından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İLBANK Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. Baraj için arıtma tesisinin önemsiyoruz. Tesisin yapımını yakından takip edip, bölge için geçim kaynağı olacak balıkçılığı sürekli gündeme getirmeye devam edeceğim’’ dedi. Keven, Ekim-Kasım 2018 tarihlerinde basın ve sosyal medya üzerinden barajdaki balık ölümlerini sürekli gündeme getirerek barajın bölge halkı için bir geçim kaynağı olduğunu, baraj havzasındaki kanalizasyonların arıtma tesisinde toplanması gerektiğini vurguladığını bildirdi. Keven, ‘’6 Kasım 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yanıtlaması talebiyle yazılı soru önergesi verdim. Baraj, Çekerek ve bölgesi için ne kadar önemli olduğundan bahsederek arıtma tesisinin acil kurulmasını talep ettim. 21 Kasım 2018'de TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesi görüşülürken sayın bakana ve bürokratlarına sorunu anlattım. Konuyu İLBANK Genel Müdürü'ne de bütçe görüşmelerinde ilettim. Soru önergelerime gelen cevaplarda yatırım programına alınacağı ve ileride yapılacağı bakanlıklarca ifade edildi. Nihayetinde 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Çekerek arıtma tesisinin ihalesini yapan İLBANK Genel Müdürlüğü yetkililerine tekrar teşekkür ediyorum. 2 yıllık inşaat süresi içinde tesisin tamamlanması dileğiyle hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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Keven’den Teşekkür
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