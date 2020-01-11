Keven, Yerköy’de sorun dinledi

Keven, Yerköy Belediye Başkanımız Ferhat Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Keven daha sonra, Yerköy Ziraat Odası Başkanı Cahit Metin, Yerköy Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Minar, Yerköy Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Kepir’i ziyaret etti. Keven, Köy Muhtarları Derneği Başkanı Aydın Savaş ve muhtarlarla da bir araya gelip, sohbet etti. Keven, muhtarları köyleriyle ilgili sorunlarını çözüm önerilerini, özellikle mazot ve gübre fiyatları olmak üzere Şeker Fabrikası ile ilgili sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceğini bildirdi. Keven, Yerköy Taşıyıcılar Kooperatifi'ni de ziyaret ederek, Kooperatif Başkanı Savaş Öztürk ve şoför esnafının sorunlarını dinledi. Keven, ‘’Önümüzdeki hafta Genel Kurul çalışmaya başlayınca dijital takograf sorunlarını yeniden gündeme taşıyacağım. Ulaştırma Bakanlığı kooperatifleri bir araya getirip dinlemeli. Uygulamayı 6 ay ertelemekle bu sorunlar çözülemez. Şoför esnafının mağduriyeti acil giderilmelidir’’ dedi.