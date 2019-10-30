Keven, yanıt bekliyor

Keven, “AKP’nin yaptığı özelleştirmelerden tanınan Yıldızlar SSS Holding 8 Ekim tarihinde 130 maden işçisini işten çıkardı. Maden işletmesinde çalışan işçilerin 3 aylık maaş alacaklarıyla birlikte tazminatları ve fazla mesaileri hala ödenmedi. Defalarca basına da yansıyan bu mağduriyete yönelik ne siyasi iktidar ve sözcüleri ne de şirket bir açıklama dahi yapmadı. Bu insanlar evini nasıl geçindirecek, kış geliyor evini nasıl ısıtacak? İşçileri duyan yok!” dedi.

Milletvekili Ali Keven, işçilerin taleplerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelik soru önergesi vererek yeniden gündeme getirdi. Keven, soru önergesinde, Akdağmadeni ilçesindeki kurşun-çinko maden ocaklarında işten atılan işçilerin 3 aylık maaşları, mesai ücretleri ve kıdem tazminatlarının ödenmediği belirtti. Keven, ‘’Bu şirketin ocak ruhsatı iptal edilecek midir? Ocak faaliyetini sonlandırma işlemi mevzuata uygun mudur? Şirketin işten çıkardığı işçilerin yasal haklarının ödenmemesi ile ilgili bir cezai yaptırımda bulunacak mısınız?’’ sorularını da yöneltip, siyasi iktidarın işçilerin sorunlarına kayıtsız kaldığını söyledi.