Keven tepki gösterdi

Keven, “Boğazlıyan ilçemize bağlı Oğulcuk köyünde 20 yıl önce köy halkının emeğiyle oluşturulan ormanda bulunan çam ağaçları ÇEDAŞ tarafından kimseye haber verilmeden pervasızca kesilmiştir’’ dedi. Keven, konuyu Orman Genel Müdürlüğü’ne ilettiğini belirterek, ‘’Derhal soruşturma başlatılmalıdır. Bu yaşananlar sorumsuzluktur. Vicdansızlıktır. Bu yapılan ağaç katliamı AKP tarafından özelleştirilen elektrik dağıtım şirketlerinin pervasızlığını hukuk tanımazlığını bir kez daha göstermiştir. ÇEDAŞ bu cesareti nereden alıyor? Elbette Kaz Dağları ve diğer yerlerde olduğu gibi çevre düşmanı AKP'den alıyor’’ diye konuştu.