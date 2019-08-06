Keven, ‘Hızlı Treni’ sordu

Kamuoyunun detaylı ve güvenilir bir bilgiye ihtiyaç duyduğunun altını çizen Keven, hızlı tren konusunda 2014 yılından beri her yıl bir tarih açıklamanın moda haline geldiğini, son günlerde siyasiler tarafından 2020 yılının telaffuz edildiğini hatırlattı. Keven, devam eden altyapı işleri hızlandırılıp, istasyon yapıları yapılmadığı sürece 2020 yılının maalesef bir kandırmacadan ibaret olduğunu ileri sürdü. Keven, Yerköy-Kayseri demiryolu hattı hakkında da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a bir soru önergesi verdi. Keven, Yerköy ilçe merkezinin tam ortasından mahalle içinden geçirilen güzergâhın değiştirilmesi için Ulaştırma Bakanlığı’na da nezdinde de girişimlerde bulunduğunu hatırlatıp, akabinde Yerköy Belediyesi ve ilçe sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcilerinin güzergâh için topladığı imzalara dikkat çekti. Keven, “Yerköy Belediye Başkanımız Ferhat Yılmaz bir girişimde bulunarak ilçenin gelişim aksını ve imar planını bozan bu güzergâhın ilçe merkezini bölmeyecek şekilde değiştirilmesini talep ediyor. Yapılacak olan hizmet takdir ettiğimiz bir hizmet ancak Yerköy ilçe merkezi zaten ikiye bölünmüş durumda bir de Kayseri’ye gidecek olan hızlı tren hattının mahalleleri ikiye bölmesine izin vermeyin, gelin bu güzergâhı ilçeye zarar vermeyecek şekilde değiştirelim. Ayrıca o güzergâhta sıcak su kaynakları ve SİT alanı bulunuyor. Bu durumdan Yerköy halkı, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri herkes rahatsız... Yetkililerden rica ediyorum bir taraftan yaparken bir taraftan yıkmayın!” diye konuştu.

Yozgat’ta devam eden diğer kamu yatırımlarını da soran Keven, bu inşaatların ödenek durumlarının ve sözleşmeye göre iş bitim tarihinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti.