Keven de tepki gösterdi

İSTANBUL Yozgatlılar Federasyonu ve Öğrenci Yurdu binası olarak hizmet veren Yozgat İl Özel İdaresi'nin mülkiyetindeki binanın İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı’nın imzasıyla satışa çıkarılması talebine CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven sert tepki gösterdi. Keven, İstanbul'da yaşayan Yozgatlıların federasyon binası, İstanbul'da öğrenim gören Yozgatlı öğrencilerin evi yuvası olan binanın siyasi ihtiraslarla AK Partili İl Genel Meclisi imzasıyla satışa çıkartıldığını hatırlattı. Keven, ‘’Böyle bir aymazlık olur mu? Böyle bir siyasi kindarlık olur mu? Kamuya mal olmuş bir binayı bir imzanızla satabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Hangi harcında emeğiniz var? Bir dikili ağacınız yok kalkmış İstanbul’da öğrenci yurdu olarak hizmet veren binayı mirasyedi evlat gibi satışa çıkarıyorsunuz. Bu yanlıştan vaz geçin. Sayın Valim Ziya Polat lütfen infiale yol açan bu olaya el koyun ve derhal bu teklifi geri çekin. AKP’li siyasetçiler seçimlerde gidip boy boy fotoğraf çekindiğiniz binaya sahip çıkın. Yoksa tarih sizi affetmez. Bir kez daha sesleniyorum. Yozgatlıların evine, yurduna, binasına dokunma! İstanbul Yozgatlılar Federasyonu binasına dokunma!” ifadesini kullandı.