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KETENCiK DENEMESi

YOZGAT Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü, alternatif yağ bitkisi olan ketencik üretimine yönelik deneme çalışmalarını sürdürüyor.

KETENCiK DENEMESi

YOZGAT Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü, alternatif yağ bitkisi olan ketencik üretimine yönelik deneme çalışmalarını sürdürüyor.

07 Kasım 2018 Çarşamba 05:51
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KETENCiK DENEMESi

Yozgat Merkez İnceçayır Köyü ile Sorgun İlçesinin Duralidayılı ve Çavuşlu köylerinde Ketencik bitkisinin kışlık ekimini yapıldı.  Alternatif ürünlerde çiftçilere önderlik yapmak amacıyla 2018 üretim sezonunda yazlık olarak deneme ekimi yapılarak, hasat edilen ketencik bitkisi, dekardan 112 kilo verim alındı. Yozgat şartlarında kışlık olarak gelişim ve yetişme durumunu çiftçilere göstermek amacıyla Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü uzmanları ile birlikte Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli kontrolünde ketencik bitkisi ekimi yapıldı. Türkiye'de marjinal alanlarında değerlendirebilecek alternatif bir yağ bitkisi olduğu belirtilen ketencik bitkisinin tohumlarının çok küçük boyutta, susamdan daha küçük olduğu kaydedildi. Yalancı keten, Alman susamı, Sibirya yağlı tohumu gibi değişik isimlerle de bilinen Ketencik bitkisinin Kuzey Avrupa ve Orta Asya'nın doğal bitkisi olduğu, arkeolojik kazılardan elde edilen birçok kalıntının, bu bitkinin en az 3 bin yıldır Avrupa'da yetiştirildiğini ortaya koyduğunun altı çizildi. Yozgat’ta deneme amaçlı yapılan kışlık ekimlerinin ardından gelişiminin takip edilerek, bakım ve gübreleme çalışmalarının kurum tarafından yapılacağı, verim durumlarına göre sonuçlar kamuoyu ile paylaşılarak, yöre için uygun olup olmadığı konusunda çiftçilerin de bilgilendirileceği kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
KETENCiK DENEMESi
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